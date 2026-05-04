В Уфе владелец овчарки выплатит компенсацию за нападение на ребенка

В Уфе владельца собаки обязали компенсировать моральный вред после нападения животного на несовершеннолетнего.

Проверку провела прокуратура Орджоникидзевского района по обращению матери ребенка. Установлено, что 11-летний мальчик получил травмы в результате нападения немецкой овчарки, находившейся на неконтролируемом выгуле.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал владельца животного выплатить матери ребенка 50 тысяч рублей.