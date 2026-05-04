Дети из Башкортостана и Дагестана построили «мост» дружбы

Сегодня в Махачкале прошло мероприятие, приуроченное к Году народного единства, — «Мост дружбы между детьми Республики Дагестан и Республики Башкортостан». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников СВО из Кушнаренковского района Республики Башкортостан и города Махачкалы Республики Дагестан. Поездка была организована при поддержке депутата Государственной Думы РФ Ризвана Данияловича Курбанова.

Приветствуя участников, Ризван Курбанов отметил, что 2026 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов страны.

«Это не просто календарная дата — это призыв к каждому из нас еще раз осознать: главное богатство нашей страны — в многообразии культур, традиций и языков, объединенных общей историей, общими ценностями и любовью к Родине. Сегодня вы, дорогие ребята, своими талантами, искренностью и открытостью строите этот самый «мост» — не из камня и металла, а из взаимопонимания, уважения и дружбы. Вы показываете всем нам: сила России — в единстве ее народов», — сказал он.

Ризван Курбанов подчеркнул, что Дагестан, откуда он родом, — это край, где веками дружно живут представители разных народов:

«Мы живем вместе, сохраняя свои традиции и в то же время чувствуя себя единой семьей — семьей российских граждан. И я искренне рад, что эта идея находит живой отклик в Башкортостане, где так бережно относятся к культуре каждого народа».

С приветственным словом также выступила вице-президент благотворительного фонда «Чистое сердце» Миседо Царакалиевна Садрудинова. Она напомнила, что в этом году фонду исполняется 15 лет. У его истоков вместе с единомышленниками стоял Ризван Даниялович Курбанов. Сегодня он продолжает активно поддерживать фонд и его подопечных.

Участников также приветствовала руководитель общественной организации «Союз матерей детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе» Кушнаренковского района Республики Башкортостан Ильмира Рафаиловна Ибраева.

Мероприятие длилось несколько часов и стало настоящим праздником дружбы. Дети из Дагестана и Башкортостана выступили с концертными номерами и обменялись сладкими подарками. В завершение праздника все вместе встали в большой хоровод дружбы.

Затем состоялся открытый разговор депутата Ризвана Курбанова с родителями особенных детей из Кушнаренковского района Башкортостана и города Махачкалы. Родители смогли напрямую задать депутату интересующие их вопросы.

«Я здесь для того, чтобы услышать ваши вопросы и предложения, разобраться в существующих проблемах, понять, какие шаги нужно предпринять на законодательном уровне, чтобы сделать жизнь ваших семей комфортнее и безопаснее, а также наметить пути взаимодействия с общественными организациями и благотворительными фондами», — отметил в начале встречи Ризван Даниялович.

Родители подняли вопросы инклюзивного образования, доступа к реабилитационным услугам, мерам социальной поддержки, обеспечения техническими средствами реабилитации, получения медицинской и психологической помощи.

В завершение беседы Ризван Курбанов поблагодарил родителей за тепло, радость и уют, которые они ежедневно дарят своим детям.

«Каждый день вы совершаете настоящий подвиг: воспитываете, поддерживаете и даете своим детям возможность развиваться, раскрываться, верить в себя и свои силы. Ваша стойкость, мудрость и самоотверженность — пример для всех нас», — сказал Ризван Курбанов.