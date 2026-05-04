Житель Башкирии избил соседа бутылкой из-за громкой музыки

В Иглинском районе вынесли приговор местному жителю, который напал на соседа после конфликта из-за громкой музыки.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил соседа, в том числе ударил его бутылкой по голове, угрожал убийством и незаконно проник в дом.
Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему 2 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчину обязали выплатить потерпевшим 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и взыскали с него процессуальные издержки в размере 100 тысяч рублей.