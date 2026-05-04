Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность граждан в День Победы

Глава Башкортостана поручил обеспечить безопасность граждан во время проведения мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На оперативном совещании правительства рассказали о ряде крупных событий.

Так, утром 8 мая в столице на Советской площади стартует «Вальс Победы», на котором студенты вузов, ссузов и школьники исполнят танец в память о подвиге. В этот же день пройдёт торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан». А кульминацией станет Парад Победы с участием военнослужащих Уфимского гарнизона, ветеранов СВО, курсантов и кадетов на Проспекте Октября 9 мая. Всего в мероприятии примут участие более двух тысяч человек.

Запланирована и авиационная часть: над головами зрителей пролетят три вертолёта и пять самолетов малой авиации с флагами России и республики. Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-режиме. Подать заявку можно через официальный сайт, а также с помощью приложений «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджера «Макс» до 6 мая.