Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность граждан в День Победы

Глава Башкортостана поручил обеспечить безопасность граждан во время проведения мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На оперативном совещании правительства рассказали о ряде крупных событий.

Так, утром 8 мая в столице на Советской площади стартует «Вальс Победы», на котором студенты вузов, ссузов и школьники исполнят танец в память о подвиге. В этот же день пройдёт торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан». А кульминацией станет Парад Победы с участием военнослужащих Уфимского гарнизона, ветеранов СВО, курсантов и кадетов на Проспекте Октября 9 мая. Всего в мероприятии примут участие более двух тысяч человек.

Запланирована и авиационная часть: над головами зрителей пролетят три вертолёта и пять самолетов малой авиации с флагами России и республики. Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-режиме. Подать заявку можно через официальный сайт, а также с помощью приложений «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджера «Макс» до 6 мая.

Главный акцент – на обеспечении общественной безопасности. Все решения на заседании антитеррористической комиссии мы приняли. Главам муниципалитетов нужно предельно чётко их отработать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии