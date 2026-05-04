Жители Башкирии увидят яркий метеорный поток

Жители Башкирии в ближайшие дни смогут наблюдать одно из самых красивых небесных явлений – метеорный поток Майские Аквариды.
Звездопад начался накануне вечером и продлится до 10 мая. В эти дни на небе можно будет увидеть до 30 метеоров в час. Пик активности ожидается в ночь на 6 мая – в это время прогнозируется до 17 метеоров в час.
Как пояснили в Уфимском городском планетарии, эта-Аквариды отличаются высокой скоростью: метеоры влетают в атмосферу Земли примерно со скоростью 66 км/с. Они имеют белый цвет и часто оставляют на небе заметные следы.
Лучше всего наблюдать звездопад перед рассветом. Смотреть рекомендуется в сторону юго-восточного горизонта, вдали от городских огней и других искусственных источников света.