«Тяжёлая утрата»: Радий Хабиров выразил соболезнования семье Константина Толкачёва

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Борисович Толкачёв. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Руководитель выразил искренние соболезнования родным и близким политика.
Администрации главы республики дано поручение определить дату похорон Константина Толкачёва, место церемонии прощания. Радий Хабиров подчеркнул, что её необходимо провести со всеми воинскими почестями, так как усопший имел звание генерал-майора внутренней службы в отставке. Память спикера башкирского парламента почтили минутой молчания.
Политическая карьера Константина Толкачева была неразрывно связана с Башкортостаном. Он неоднократно избирался депутатом Госсобрания республики. С 12 апреля 1999 года бессменно занимал пост председателя регионального парламента, являясь одним из самых авторитетных и опытных политических деятелей республики. За многолетнюю добросовестную службу Константин Борисович был удостоен высоких государственных и республиканских наград, включая ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», ордена Салавата Юлаева и других. Спикеру башкирского парламента было 73 года.