«Тяжёлая утрата»: Радий Хабиров выразил соболезнования семье Константина Толкачёва

Для меня Константин Борисович всегда был старшим товарищем. Государственное Собрание Башкортостана под его руководством работало очень эффективно. Все его уважали за многолетний добросовестный труд. Вместе мы прошли серьёзные испытания для страны и республики, боролись с COVID-19, поддерживали специальную военную операцию, противостояли зарубежным санкциям. Выражаю искренние соболезнования его супруге Нине Николаевне, всем родным и близким. Для нас это тяжёлая утрата.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан