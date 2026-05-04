"Был товарищем и другом": Фарид Мухаметшин об уходе Константина Толкачева

Он был настоящим товарищем, другом, с которым мне посчастливилось работать и общаться долгие годы. Его искренне уважали, ценили за многогранную деятельность, которая неизменно была направлена на защиту национальных интересов всего Отечества и во благо людей. Выдающийся государственный деятель, талантливый ученый, яркий и мудрый политик, Константин Борисович внес колоссальный вклад в становление и развитие современного отечественного парламентаризма. Его высочайший профессионализм и аналитический ум, способность убеждать и твердость характера были востребованы на самых ответственных направлениях работы. Он был предан делу, которому служил честно. Светлая память о Константине Борисовиче Толкачеве навсегда сохранится в наших сердцах - и не только двух братских народов, но и всей страны. Примите мои соболезнования и слова сердечной поддержки.

Фарид Мухаметшин, Почетный Председатель Госсовета Республики Татарстан