"Был товарищем и другом": Фарид Мухаметшин об уходе Константина Толкачева

Сегодня на 74-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Председатель Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
Об этой трагической новости на еженедельной оперативке в Центре управления республикой сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. По слова руководителя региона, спикер парламента стойко и мужественно боролся с заболеванием, никогда не жаловался, а когда стало хуже - принял решение перенести тяжелейшую операцию.
Смерть Константина Толкачева - невосполнимая утрата не только для республики, но и для всей страны. По словам Почетного Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, Константин Толкачев был масштабной личностью, авторитет которого признан по всей стране.
Константин Толкачев родился 1 марта 1953 года в Кемеровской области. Окончил Рязанскую высшую школу МВД РФ, Академию МВД СССР.
Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика труб на Кузнецком металлургическом комбинате. С 1971 по 1973 год служил в рядах Советской Армии. С 1977 по 1996 год занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 1996-1999 – начальник Уфимского юридического института МВД России. Генерал-майор внутренней службы в отставке.
С 1999 года – депутат Государственного Собрания – Курултая РБ второго созыва. Председатель Палаты представителей, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ второго созыва.
С 1999 по 2001 – член Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
С 2003 по 2008 год – председатель Государственного Собрания, Курултая РБ третьего созыва.
В 2008 году стал депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ по Буйскому одномандатному избирательному округу № 60.
С 2008 – бессменный председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва.
Также Константин Толкачев был заместителем представителя Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Европы, членом Совета законодателей РФ и президентского Совета Республики Башкортостан, председателем Комиссии по вопросам помилования при президенте РБ.
Имел почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный юрист Республики Башкортостан». Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», орденом Салавата Юлаева.
