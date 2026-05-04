Радий Хабиров провёл совещание по вопросам сотрудничества с Ташкентской областью

Глава Башкортостана Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провели онлайн-совещание, посвящённое развитию сотрудничества между регионами. Руководитель республики поблагодарил партнёров за эффективную совместную работу в рамках форума «Иннопром. Центральная Азия», прошедшего в Ташкенте. Ключевым вопросом повестки стало создание технопарка «Бекабад» на территории Ташкентской области.

Стороны также обсудили перспективные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, культуре и спорте. Представители узбекского бизнеса выразили желание посетить Башкортостан для детальной проработки инвестиционных инициатив. Радий Хабиров подчеркнул, что в республике действует система сопровождения инвесторов, и пригласил зарубежных коллег к участию в заседаниях Инвесткомитета региона.