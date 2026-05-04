В Башкирии предлагают запретить продажу пневматики несовершеннолетним

В Башкортостане обсуждают запрет на продажу несовершеннолетним изделий, имитирующих оружие. Повод – резонансные случаи, когда подростки используют пневматические пистолеты или автоматы для нападений. Инициативу сотрудников МВД рассмотрели на заседании рабочей группы Госсобрания.

Недавний случай в одной из уфимских школ прогремел на всю страну. Подросток с игрушечным автоматом напал на одноклассников и учителей. И хотя оружие оказалось пластиковым, паника и травмы были настоящими. Теперь в республике хотят законодательно ограничить доступ несовершеннолетних к пневматике. С инициативой в Госсобрании выступили сотрудники регионального МВД.

Опасения полицейских не беспочвенны. Зачастую внешне пневматические пистолеты едва отличимы от боевого оригинала. И если в оружейном магазине у покупателя пневматики потребуют паспорт, то на маркетплейсах пистолеты и автоматы в свободном доступе, чем и пользуются подростки.

Пневматика с дульной энергией до трех джоулей в России не считается оружием. Кожу выстрел из такого пистолета не пробьет, но ушиб поставит и может лишить глаза при попадании в лицо. И пока законодатели думают, что делать, в детских садах уже давно решили отказаться от любого использования игрушечного оружия в воспитательной деятельности. У педагогов на этот счет чёткая позиция. Игры, по мнению воспитателей, должны развивать. В свободное время дети собирают конструкторы, играют во врачей, продавцов и учителей, выстраивая между собой различные социальные роли. И таким образом малыши примеряют, возможно, будущие профессии.