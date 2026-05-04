Закир Абубакиров о Константине Толкачёве: «Он был человечным»

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Борисович Толкачёв. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Руководитель выразил искренние соболезнования родным и близким политика.

Администрации главы республики дано поручение определить дату похорон Константина Толкачёва, место церемонии прощания. Радий Хабиров подчеркнул, что её необходимо провести со всеми воинскими почестями, так как усопший имел звание генерал-майора внутренней службы в отставке. Память спикера башкирского парламента почтили минутой молчания.

Для меня Константин Борисович всегда был старшим товарищем. Государственное Собрание Башкортостана под его руководством работало очень эффективно. Все его уважали за многолетний добросовестный труд. Вместе мы прошли серьёзные испытания для страны и республики, боролись с COVID-19, поддерживали специальную военную операцию, противостояли зарубежным санкциям. Выражаю искренние соболезнования его супруге Нине Николаевне, всем родным и близким. Для нас это тяжёлая утрата.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Политическая карьера Константина Толкачева была неразрывно связана с Башкортостаном. Он неоднократно избирался депутатом Госсобрания республики. С 12 апреля 1999 года бессменно занимал пост председателя регионального парламента, являясь одним из самых авторитетных и опытных политических деятелей республики. За многолетнюю добросовестную службу Константин Борисович был удостоен высоких государственных и республиканских наград, включая ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», ордена Салавата Юлаева и других. Спикеру башкирского парламента было 73 года.

С 1 января 1997 года, когда я пришёл к нему на работу, первым делом он сказал: «Решим твои вопросы, где ты будешь жить». Я приехал с района. Вот это человеческое отношение: первым делом создание условий, а потом уже будем требовать работу. Каким он был? Он был человечным, самое основное качество. Он всегда старался помогать людям и не только помогать людям, но и вникнуть в суть вопроса.

Закир Абубакиров, заместитель начальника Уфимского юридического института /1997-2005 гг./
