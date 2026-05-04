Боец из Башкирии рассказал, как БПЛА изменили ход боевых действий

Служба в армии открыла для меня нечто важное: я понял, что хочу вписать свое имя в историю России. Именно поэтому принял решение заключить контракт. Безмерно люблю свою малую Родину, страну, где родился и вырос, и не мог оставаться безучастным. Это решение далось мне нелегко, но мои родные приняли его с пониманием. Они всегда рядом, поддерживают и интересуются моими боевыми буднями. Семья, дом, родные - моя главная опора. Я всегда могу на них рассчитывать. Нас в семье пятеро: мама, папа, я и мои младшие брат и сестра. И мой долг – обеспечить их безопасность. Мы все здесь ради того, чтобы наши близкие жили в спокойной и безопасной стране. Я уверен, что всё сложится наилучшим образом, и Победа будет за нами!

позывной «Лепс»