Боец из Башкирии рассказал, как БПЛА изменили ход боевых действий

Житель Бакалинского района с позывным «Лепс» служит старшим мастером роты БПЛА. Контракт с Министерством обороны РФ он заключил в ноябре 2025 года. Сейчас вместе с сослуживцами он выполняет боевые задачи в Запорожской области.

По словам бойца, беспилотники стали одним из ключевых инструментов современных боевых действий. Операторы БПЛА сегодня относятся к числу наиболее востребованных специалистов: от их подготовки, технических знаний и выдержки зависит эффективность работы подразделений.

«Лепс» отмечает, что в войсках беспилотных систем особенно ценятся интеллект и глубокие знания. Работа с современной техникой, в том числе с программированием, требует серьезной подготовки. Специалистам необходимо осваивать разные типы отечественных беспилотников, а также обладать крепкой психикой.

При этом не каждый кандидат сразу становится оператором дрона. Сначала он проходит подготовку в учебной части, где и определяется его дальнейшая военная специализация.

Сначала у нас был месяц обучения: запуск, управление, связь с подразделением. Затем – сразу в зону спецоперации, где продолжили обучение в одном из учебных центров беспилотных систем Южного военного округа. Мы учились «летать» на всем: от разведывательных коптеров до ударных FPV-дронов. Полученные знания, опыт и, конечно же, сертификаты, обязательно пригодятся и на гражданке.

позывной «Лепс»

Отбор, по его словам, был строгим: будущие специалисты проходили теоретическую и практическую подготовку, а затем сдавали экзамены. Этот этап смогли пройти не все.

Оператор БПЛА должен не только управлять дроном, но и понимать технические принципы его работы. В боевом расчете обычно есть пилот, техник и сапер, отвечающий за подготовку взрывной части. Часто инженер совмещает техническую и взрывную работу, а пилот сосредоточен на управлении.

Боец подчеркивает, что в подразделениях БПЛА особенно важны техническое мышление, знание электроники, внимательность и стрессоустойчивость. Сам он со школьных лет интересовался программированием, и эти навыки пригодились ему на службе.

Служба в подразделении БПЛА в зоне СВО предоставляет уникальную возможность применить свои знания в области высоких технологий, где от точности сборки и настройки дрона напрямую зависят жизни наших бойцов.

позывной «Лепс»

По словам «Лепса», решение заключить контракт далось ему непросто, однако семья поддержала его выбор. Родных он называет своей главной опорой, сообщили в издании «Бакалинские зори».

Служба в армии открыла для меня нечто важное: я понял, что хочу вписать свое имя в историю России. Именно поэтому принял решение заключить контракт. Безмерно люблю свою малую Родину, страну, где родился и вырос, и не мог оставаться безучастным. Это решение далось мне нелегко, но мои родные приняли его с пониманием. Они всегда рядом, поддерживают и интересуются моими боевыми буднями.  Семья, дом, родные - моя главная опора. Я всегда могу на них рассчитывать. Нас в семье пятеро: мама, папа, я и мои младшие брат и сестра. И мой долг – обеспечить их безопасность. Мы все здесь ради того, чтобы наши близкие жили в спокойной и безопасной стране. Я уверен, что всё сложится наилучшим образом, и Победа будет за нами!

позывной «Лепс»

Фото: издание «Бакалинские зори».

