Боец из Башкирии рассказал, как БПЛА изменили ход боевых действий

Житель Бакалинского района с позывным «Лепс» служит старшим мастером роты БПЛА. Контракт с Министерством обороны РФ он заключил в ноябре 2025 года. Сейчас вместе с сослуживцами он выполняет боевые задачи в Запорожской области.
По словам бойца, беспилотники стали одним из ключевых инструментов современных боевых действий. Операторы БПЛА сегодня относятся к числу наиболее востребованных специалистов: от их подготовки, технических знаний и выдержки зависит эффективность работы подразделений.
«Лепс» отмечает, что в войсках беспилотных систем особенно ценятся интеллект и глубокие знания. Работа с современной техникой, в том числе с программированием, требует серьезной подготовки. Специалистам необходимо осваивать разные типы отечественных беспилотников, а также обладать крепкой психикой.
При этом не каждый кандидат сразу становится оператором дрона. Сначала он проходит подготовку в учебной части, где и определяется его дальнейшая военная специализация.
Отбор, по его словам, был строгим: будущие специалисты проходили теоретическую и практическую подготовку, а затем сдавали экзамены. Этот этап смогли пройти не все.
Оператор БПЛА должен не только управлять дроном, но и понимать технические принципы его работы. В боевом расчете обычно есть пилот, техник и сапер, отвечающий за подготовку взрывной части. Часто инженер совмещает техническую и взрывную работу, а пилот сосредоточен на управлении.
Боец подчеркивает, что в подразделениях БПЛА особенно важны техническое мышление, знание электроники, внимательность и стрессоустойчивость. Сам он со школьных лет интересовался программированием, и эти навыки пригодились ему на службе.
По словам «Лепса», решение заключить контракт далось ему непросто, однако семья поддержала его выбор. Родных он называет своей главной опорой, сообщили в издании «Бакалинские зори».
Фото: издание «Бакалинские зори».