Опыт Башкирии по поддержке участников СВО тиражируют на всю страну

Опыт работы в Башкортостане с участниками спецоперации тиражируют на всю страну. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал Радий Хабиров. В региональной Ассоциации ветеранов СВО насчитывается свыше двух тысяч человек.
Организация проводит бесплатные юридические консультации, разрабатывает маршруты диспансеризации и психологического обследования воинов. Совместно с вузами Уфы и Москвы запустили курсы профессиональной переподготовки. Оскар Ситдиков предложил масштабировать программы трудоустройства бойцов в предприятия региона, оборудовать кабинеты представителям Ассоциации в центрах поддержки участников СВО.