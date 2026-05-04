Опыт Башкирии по поддержке участников СВО тиражируют на всю страну

Опыт работы в Башкортостане с участниками спецоперации тиражируют на всю страну. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал Радий Хабиров. В региональной Ассоциации ветеранов СВО насчитывается свыше двух тысяч человек.

Организация проводит бесплатные юридические консультации, разрабатывает маршруты диспансеризации и психологического обследования воинов. Совместно с вузами Уфы и Москвы запустили курсы профессиональной переподготовки. Оскар Ситдиков предложил масштабировать программы трудоустройства бойцов в предприятия региона, оборудовать кабинеты представителям Ассоциации в центрах поддержки участников СВО.

Мы видим, что организация структурно сформировалась. Обращаюсь к руководителям муниципалитетов – это главные для нас партнёры в работе с участниками СВО. Представители Ассоциации на местах должны быть интегрированы в муниципальную структуру, обеспечены рабочим местом и, конечно, на постоянной основе должны встречаться и общаться с главами, чтобы вместе оперативно принимать необходимые решения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

