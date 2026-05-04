В Уфимском районе открыли мемориал в честь участников СВО

В Уфимском районе, на базе отдыха «Локомотив», открыли мемориал в честь участников специальной военной операции. Идея увековечить подвиг воинов и рассказать молодёжи о том, как стоят солдаты на защите Родины, принадлежит волонтёру Владимиру Лозовому, который с первых дней СВО помогал бойцам на передовой, формировал гуманитарные грузы. Кроме того, его сын стоит в строю тех, кто борется с врагом.

Церемония была приурочена ко Дню Победы. На мемориале установлена скульптура воина, который просит у Бога помощи в выполнении долга и победе над врагом. На территории представлена копия блиндажа с оружием, бронежилетами и верхней одеждой, а также создан домашний архив с фотографиями и письмами. На мероприятие пригласили матерей погибших солдат и тех, кто обеспечивает надёжный тыл для воинов в зоне СВО.