Башкирская хоровая капелла выступила на Пасхальном фестивале в Москве

Башкирская хоровая капелла в третий раз выступила на юбилейном Пасхальном фестивале в Москве. Коллектив под управлением профессора Алсу Хасбиуллиной принял участие в божественной литургии в храме Христа Спасителя в составе сводного хора XXV Московского Пасхального форума.

Всего в фестивале, который в этом году стал самым масштабным, участвуют 29 хоровых коллективов со всей страны и из-за рубежа – от Москвы до Якутии, а также Беларуси, Казахстана и Китая. Особая миссия фестиваля – концерты в геронтологических и реабилитационных центрах, пансионатах для ветеранов и санаториях для военнослужащих. 6 мая в Концертном зале имени Чайковского прозвучит произведение композитора Рима Хасанова в исполнении башкирской капеллы.