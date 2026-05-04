«Многолетний лидер»: ушёл из жизни председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв

Ушла целая эпоха. На 74-м году жизни, после тяжёлой и продолжительной болезни, скончался председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачёв. Скорбную новость во время оперативного совещания сообщил Радий Хабиров. Глава республики отметил, что это тяжёлая утрата, в том числе и для него лично, так как он всегда относился к Константину Борисовичу как к старшему товарищу и брату. О том, каким он был в стенах Парламента и за его пределами, – в нашем сюжете.

Требовательный, но в первую очередь человечный. Таким Константина Толкачёва запомнили его коллеги. Более двух десятилетий он возглавлял Госсобрание республики, переживая с жителями Башкортостана не только радостные, но и трудные моменты. Несмотря на высокий пост, его часто можно было встретить среди простых людей. Константин Борисович был открыт для каждого. Умение не только слушать, но и слышать обращения было одним из основных его качеств. За это его любили избиратели и уважали коллеги.

Для меня Константин Борисович всегда был старшим товарищем. Государственное Собрание Башкортостана под его руководством работало очень эффективно. Все его уважали за многолетний добросовестный труд. Вместе мы прошли серьёзные испытания для страны и республики, боролись с COVID-19, поддерживали специальную военную операцию, противостояли зарубежным санкциям. Выражаю искренние соболезнования его супруге Нине Николаевне, всем родным и близким. Для нас это тяжёлая утрата. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несмотря на тяжёлую болезнь, Константин Борисович, сколько мог, оставался на своём посту. Участвовал в заседаниях Парламента, заслушивал отчёты правительства во время еженедельных оперативных совещаний. Свой трудовой путь он начал в 1970 году помощником сварщика. После службы в советской армии, с 1977 по 1996 годы, занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, а после возглавил Уфимский юридический институт МВД России.

С 1 января 1997 года, когда я пришёл к нему на работу, первым делом он сказал: «Решим твои вопросы, где ты будешь жить». Я приехал с района. Вот это человеческое отношение: первым делом создание условий, а потом уже будем требовать работу. Каким он был? Он был человечным, самое основное качество. Он всегда старался помогать людям и не только помогать людям, но и вникнуть в суть вопроса. Закир Абубакиров, заместитель начальника Уфимского юридического института /1997-2005 гг./

Константин Толкачёв не потерял эти качества и придя в политику. Интересы людей он всегда ставил превыше всего и работал для их блага практически в круглосуточном режиме. Оттого весть о его смерти шокировала всех. Телеграммы со словами соболезнования направили законодательные собрания со всей страны.

Сегодня, услышав, я даже не поверил, несколько раз переспросил у людей, которые мне сообщили. Для нас большая утрата, особенно для Парламента нашей республики, которой он так добросовестно, аккуратно и со знанием своего дела служил. Как юрист, доктор юридических наук, он вкладывал все свои знания, чтобы принимались хорошие, приемлемые для народа законы. Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан /1999-2008 гг./

С глубоким прискорбием узнал о кончине Константина Борисовича Толкачёва. Это горькая, невосполнимая утрата для всего многонационального Башкортостана и не только. Константин Борисович был личностью огромного масштаба, человеком, авторитет которого признан по всей стране. Он был настоящим товарищем, другом, с которым мне посчастливилось общаться и работать долгие годы. Фарид Мухаметшин, Почётный Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Тяжёлую утрату понёс не только башкирский, но и российский парламентаризм. Константин Толкачёв, как опытный политик и законотворец, изо дня в день работал не только во благо жителей республики. Многие его законодательные акты и инициативы были поддержаны Государственной Думой на федеральном уровне.

Мы понимаем, насколько профессионально и дальновидно Константин Борисович, управляя нашим региональным Парламентом, выходил и на федеральные решения. В своё время он был автором многих законодательных решений федерального уровня. Константин Борисович как человек был тем самым лидером, вокруг которого люди объединяются не потому, что он имел высокий статус, а потому, что как человек умел найти самые нужные слова, поддержать в разных жизненных ситуациях, всегда имел свою чёткую позицию и умел услышать другого. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Авторитетный политик, учёный и офицер, Константин Толкачёв внёс неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма, развитие принципов федерализма и демократии. Но сколько ещё дел он не успел завершить. Довести до конца инициативы и решения спикера башкирского Госсобрания – теперь задача его коллег.

Наш многолетний лидер, руководитель Парламента Республики Башкортостан, при этом сохранил абсолютно доступные, человеческие качества – это было его самым важным достижением, которое нам всем запомнится: коллегам, жителям республики, его соратникам, с кем он работал. Всегда было комфортно с Константином Борисовичем, всегда можно было прибегнуть к его совету. Я надеюсь, что те уроки, которые мы получили, находясь рядом с ним, помогут нам, его коллегам, и в дальнейшем успешно осуществлять деятельность Государственного Собрания. Салават Хусаинов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Во внепарламентской деятельности Константин Толкачёв мало чем отличался от других жителей республики. У него не было охраны, он мог сам сходить в магазин или на рынок, погулять со своими собаками после работы. В редкие выходные дни любил выехать на рыбалку или сплавиться по рекам Башкортостана. Его жизненным кредо было «быть полезным». Таким Константина Толкачёва и запомнят.