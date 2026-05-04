Геопарк «Торатау» и подготовка ко Дню Победы: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Запуск авиарейсов до Сухума из Уфы с 7 мая, тиражирование опыта работы с участниками СВО на всю страну, подготовка к празднованию Дня Победы, включение геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО. О чём ещё говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова?

Именно так в Уфе проходит репетиция главного события, которое пройдёт 9 мая. По проспекту Октября маршируют более двух тысяч военнослужащих Уфимского гарнизона. К тренировке серьёзно относятся и ветераны СВО, кадеты и курсанты. О подготовке к празднованию Дня Победы подробно рассказали на оперативном совещании. Глава Башкортостана поручил обеспечить безопасность граждан во время проведения крупных событий.

В очень сложное время живём с точки зрения общественной безопасности, поэтому предельно надо отработать. Постоянно быть на острие данных вопросов, потому что много людей будет на улицах, и на парад выйдут посмотреть, здесь нужно очень хорошо поработать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Насыщенная программа будет и 8 мая. Утром в этот день в Уфе на Советской площади стартует «Вальс Победы», на котором студенты вузов, ссузов и школьники исполнят танец в память о подвиге. В этот же день пройдёт торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан».

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в режиме онлайн. Подать заявку можно до 6 мая на официальном сайте, в том числе отправить данные и фото ветерана через приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере MAX, где есть функции улучшения качества фотографий.

Опыт работы с участниками спецоперации в Башкортостане тиражируют на всю страну. Региональная Ассоциация ветеранов СВО проводит бесплатные юридические консультации, разрабатывает маршруты диспансеризации и психологического обследования воинов. Совместно с вузами Уфы и Москвы запустили курсы профессиональной переподготовки. Оскар Ситдиков предложил масштабировать программы трудоустройства бойцов на предприятия региона, оборудовать кабинеты представителям Ассоциации в центрах поддержки участников СВО.

Мы видим, что организация структурно сформировалась. Обращаюсь к руководителям муниципалитетов – это главные для нас партнёры в работе с участниками СВО. Представители Ассоциации на местах должны быть интегрированы в муниципальную структуру, обеспечены рабочим местом и, конечно, на постоянной основе должны встречаться и общаться с главами, чтобы вместе оперативно принимать необходимые решения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсуждали и вопрос налаживания авиасообщения. Добраться до Черноморского побережья Абхазии из Уфы с 7 мая можно будет на самолёте. Рейсы до Сухума и обратно – еженедельные. Радий Хабиров поручил, чтобы в дружественной стране появился туристический офис при большом потоке путешественников.

Офис, который бы там на месте выступал оператором для наших жителей, если поток пойдёт. Абхазия находится в стадии развития. Тем более для людей получить возможность отдыха на Черноморском побережье за небольшие деньги, понятно, тоже денег стоит, но это не сравнивается с какими-то другими регионами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Включение геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО поможет не только сохранить природное богатство региона, но и привлекать ещё больше туристов в Башкортостан. Сертификат о международном статусе, полученный в Париже, передали Радию Хабирову. В перспективе – включить башкирские Шиханы и мавзолей Тура-Хана в список объектов всемирного наследия.

Большая, серьёзная победа. Благодарю всех, кто системно занимался этой работой, молодцы. Мировое признание имеет огромное значение, потому что к национальному статусу добавляется международный уровень защиты. Будем продолжать системную работу в этом направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в республике предложили, чтобы Башкортостан стал центром по развитию геопарков не только в России, но и в странах СНГ. Инициативу поддерживают в постоянном представительстве в ЮНЕСКО.

Вся работа ведётся ради сохранения для наших потомков природного и культурного наследия, которым богата наша республика. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан