Геопарк «Торатау» и подготовка ко Дню Победы: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Запуск авиарейсов до Сухума из Уфы с 7 мая, тиражирование опыта работы с участниками СВО на всю страну, подготовка к празднованию Дня Победы, включение геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО. О чём ещё говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова?
Именно так в Уфе проходит репетиция главного события, которое пройдёт 9 мая. По проспекту Октября маршируют более двух тысяч военнослужащих Уфимского гарнизона. К тренировке серьёзно относятся и ветераны СВО, кадеты и курсанты. О подготовке к празднованию Дня Победы подробно рассказали на оперативном совещании. Глава Башкортостана поручил обеспечить безопасность граждан во время проведения крупных событий.
Насыщенная программа будет и 8 мая. Утром в этот день в Уфе на Советской площади стартует «Вальс Победы», на котором студенты вузов, ссузов и школьники исполнят танец в память о подвиге. В этот же день пройдёт торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан».
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в режиме онлайн. Подать заявку можно до 6 мая на официальном сайте, в том числе отправить данные и фото ветерана через приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере MAX, где есть функции улучшения качества фотографий.
Опыт работы с участниками спецоперации в Башкортостане тиражируют на всю страну. Региональная Ассоциация ветеранов СВО проводит бесплатные юридические консультации, разрабатывает маршруты диспансеризации и психологического обследования воинов. Совместно с вузами Уфы и Москвы запустили курсы профессиональной переподготовки. Оскар Ситдиков предложил масштабировать программы трудоустройства бойцов на предприятия региона, оборудовать кабинеты представителям Ассоциации в центрах поддержки участников СВО.
Обсуждали и вопрос налаживания авиасообщения. Добраться до Черноморского побережья Абхазии из Уфы с 7 мая можно будет на самолёте. Рейсы до Сухума и обратно – еженедельные. Радий Хабиров поручил, чтобы в дружественной стране появился туристический офис при большом потоке путешественников.
Включение геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО поможет не только сохранить природное богатство региона, но и привлекать ещё больше туристов в Башкортостан. Сертификат о международном статусе, полученный в Париже, передали Радию Хабирову. В перспективе – включить башкирские Шиханы и мавзолей Тура-Хана в список объектов всемирного наследия.
Также в республике предложили, чтобы Башкортостан стал центром по развитию геопарков не только в России, но и в странах СНГ. Инициативу поддерживают в постоянном представительстве в ЮНЕСКО.
Жители республики охотно посещают специалистов медицинских мобильных бригад в рамках акции «Здоровая республика». Врачи обследовали за прошедшую неделю 29 тысяч сельчан. У 600 человек выявили подозрения на рак, сахарный диабет и болезни системы кровообращения. Радий Хабиров призвал глав районов помогать приезжающим медикам всем необходимым. Сама акция продлится до 8 мая.