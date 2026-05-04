Радий Хабиров провёл рабочую встречу с Послом Беларуси Юрием Селиверстовым

Глава Башкортостана сегодня провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым, которого недавно назначили на дипломатическую должность. Стороны обсудили вопросы по созданию российско-белорусского инвестиционного кластера, проекты в туризме, сельском хозяйстве, в науке и технологиях.
Радий Хабиров отметил сотрудничество региона по развитию электротранспорта, сельхозмашиностроении, напомнил о запуске сервисного центра «Белорусские машины», а также об успешном опыте программы «Башкирско-белорусское долголетие». Юрий Селиверстов уверен в укреплении партнёрских отношений. Дипломат намерен приложить все усилия в этом вопросе.