Радий Хабиров посетил гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»

Я всегда говорю, что являюсь большим фанатом молодёжи Башкортостана. За тем, что мы сегодня увидели на сцене, стоит огромный труд – часы репетиций, серьёзная работа над собой. Это вызывает искреннее уважение. Очень важно, что в нашей республике для молодых людей есть возможность реализовать себя, заниматься тем, что действительно по душе. Такие проекты, как «Студенческая весна», помогают раскрыть талант, который остаётся с человеком на всю жизнь. И мы обязательно будем его продолжать. Тем более что круг участников постоянно расширяется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан