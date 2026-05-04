Радий Хабиров посетил гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»

Сегодня в Уфе, на сцене конгресс-холла «Торатау», прошёл гала-концерт фестиваля «Студенческая весна». Мероприятие посетил глава Башкортостана. Свои таланты зрителям представили более 500 молодых артистов из 18 вузов и колледжей.

Всего в программе 2026 года на разных этапах приняли участие свыше 50 тысяч человек: школьников, студентов и работающей молодёжи. Лучшие выступили на большой сцене сегодня.

На сцене прошла церемония награждения победителей «Весны». Гран-при забрали студенты ссузов и вузов, были личные награды, а вот триумфатором по итогам всей студвесны стал Башкирский государственный аграрный университет. Теперь победителям предстоит покорить серьёзные рубежи: школьники поедут в Ставрополь, студенты СПО – в Хабаровск, а ребята из вузов – в Красноярск.

Я всегда говорю, что являюсь большим фанатом молодёжи Башкортостана. За тем, что мы сегодня увидели на сцене, стоит огромный труд – часы репетиций, серьёзная работа над собой. Это вызывает искреннее уважение. Очень важно, что в нашей республике для молодых людей есть возможность реализовать себя, заниматься тем, что действительно по душе. Такие проекты, как «Студенческая весна», помогают раскрыть талант, который остаётся с человеком на всю жизнь. И мы обязательно будем его продолжать. Тем более что круг участников постоянно расширяется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
