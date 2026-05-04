В Башкирии прошли масштабные экологические мероприятия

Сразу в двух районах Башкортостана прошли международные акции «Сад памяти» и «Лес Победы». Ежегодно в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия» в регионе высаживают тысячи деревьев. Компания «Ультрадекор» – постоянный участник экологических мероприятий в республике, и этот год не стал исключением.
В Иглинском и Нуримановском районах на площади 5,5 га компания высадила 22 тысячи саженцев.
Доброе дело объединило многих. Поддержать мероприятие приехали члены правительства республики и представители консульств других государств. Ведь общими усилиями можно достигать по-настоящему больших результатов.
Каждый участник, от мала до велика, старался внести свой вклад. Особенно старались дети, понимая, какой важный смысл несёт в себе эта акция.
По инициативе компании «Ультрадекор» «Сад памяти» появился в Иглинском районе. Сотрудники компании с семьями, сотрудники лесного хозяйства и местные жители, всего более 100 человек, объединились, чтобы посадить лес и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.
Так, в разных уголках нашей республики зарождаются новые зелёные уголки. Каждое высаженное дерево – это символ подвига и продолжение жизни героев, вклад в экологию и в будущее, которое мы создаём сегодня.