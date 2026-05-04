В Башкирии прошли масштабные экологические мероприятия

Сразу в двух районах Башкортостана прошли международные акции «Сад памяти» и «Лес Победы». Ежегодно в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия» в регионе высаживают тысячи деревьев. Компания «Ультрадекор» – постоянный участник экологических мероприятий в республике, и этот год не стал исключением.

В Иглинском и Нуримановском районах на площади 5,5 га компания высадила 22 тысячи саженцев.

Эта акция традиционная. Мы проводим дважды в год такие акции. Она направлена на привитие молодому поколению силы, энергии леса, учим детей, новое, подрастающее поколение общей сплоченности и экологичности. Дамир Загидуллин, представитель компании «Ультрадекор»

Доброе дело объединило многих. Поддержать мероприятие приехали члены правительства республики и представители консульств других государств. Ведь общими усилиями можно достигать по-настоящему больших результатов.

Дерево – это символ чести и благодарности, символ уважения к нашим дедам и прадедам, которые защищали наше Отечество. Фаридун Файзуллозода, генеральный консул Республики Таджикистан в г. Уфе

Мы хотим сделать зелёный каркас вокруг населённого пункта Байгильдино, чтобы жители радовались этому лесу. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

Каждый человек, который посадил дерево, будет помнить, что сделал что-то хорошее и полезное для страны. Динар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы России

Каждый участник, от мала до велика, старался внести свой вклад. Особенно старались дети, понимая, какой важный смысл несёт в себе эта акция.

По инициативе компании «Ультрадекор» «Сад памяти» появился в Иглинском районе. Сотрудники компании с семьями, сотрудники лесного хозяйства и местные жители, всего более 100 человек, объединились, чтобы посадить лес и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Традиционно, уже не в первый год мы организовываем это мероприятие. На сегодняшний день подготовлена почва под посадку лесных культур: сосны двухлетки на площади 3, 5 га. 14 тысяч штук будет произведена посадка. Дамир Хайдаров, представитель компании «Ультрадекор»

Будем будущее возрождать, чтобы было зелено, красиво, внесём свой вклад. Олег Зимин

Здесь, когда человек посадит дерево, у него появляется стимул для жизни. Наталья Михайлова