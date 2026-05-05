Власти Башкирии обсудили вопросы расходования средств со спецсчетов на капремонт

В Башкортостане 700 многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта на спецсчетах. Однако далеко не везде эти средства тратятся эффективно. На совещании под председательством премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с главами городов и районов обсудили серьёзные недостатки такой системы.
По словам чиновников, собственники нередко проводят текущий ремонт под видом капитального, расходуя накопления на второстепенные работы. А когда приходит время менять лифты или кровлю, дома приходят в общий «котёл» Регионального оператора с минимальными остатками на счетах. Дорогостоящие работы в таких случаях финансируются за счёт взносов жильцов других домов, которые исправно платят годами, но вынуждены ждать ремонта своей очереди.
Андрей Назаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за эффективным расходованием средств на специальных счетах, чтобы они не уходили на текущие нужды, а использовались строго по назначению – для реального капитального ремонта.