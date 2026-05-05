Власти Башкирии обсудили вопросы расходования средств со спецсчетов на капремонт

В Башкортостане 700 многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта на спецсчетах. Однако далеко не везде эти средства тратятся эффективно. На совещании под председательством премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с главами городов и районов обсудили серьёзные недостатки такой системы.

По словам чиновников, собственники нередко проводят текущий ремонт под видом капитального, расходуя накопления на второстепенные работы. А когда приходит время менять лифты или кровлю, дома приходят в общий «котёл» Регионального оператора с минимальными остатками на счетах. Дорогостоящие работы в таких случаях финансируются за счёт взносов жильцов других домов, которые исправно платят годами, но вынуждены ждать ремонта своей очереди.