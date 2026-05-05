В визит-центре «Тура-хан» прошёл обрядовый праздник «Грачиная каша»

На территории визит-центра «Тура-хан» Музея кочевых цивилизаций прошёл древний обрядовый праздник «Карга-туй» – «Грачиная каша». Этой традиции более тысячи лет: она символизирует встречу тепла, пробуждение природы и единение человека с окружающим миром.

Грачи первыми возвращаются с юга, и в народе верили: их прилёт приносит надежду на хороший урожай и перемены к лучшему. Главным обрядом праздника стала варка каши – готовили всем миром, а затем угощали птиц. Считалось: если грачи сыты, то год будет благополучным. Для гостей также организовали ремесленные ярмарки, мастер-классы, концерт и угощения.