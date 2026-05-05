В Башкирии туристы прошли 6 км пешком после ЧП на сплаве

Вчера, 4 мая, в Башкирии спасатели помогли туристической группе из 20 человек, которая совершала сплав на трех катамаранах по реке Лемеза.

Во время маршрута все три судна получили повреждения. Никто из туристов не пострадал. Участники смогли самостоятельно отремонтировать один катамаран, после чего инструктор отправился за транспортом в Верхние Лемезы.

Остальные туристы прошли около 6 км пешком до условленной точки, где их ждали автомобили. Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли с координацией вывоза группы.

В МЧС напомнили, что даже на спокойных водных маршрутах важны тщательная подготовка и наличие спасательных средств.

Фото: МЧС по РБ.

