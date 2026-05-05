В Уфе женщина случайно проглотила кольцо

В Уфе врачи ГКБ №8 успешно извлекли кольцо из пищевода 65-летней пациентки. Подробности рассказали в Минздраве.
Женщина обратилась за помощью с сильной болью за грудиной, тошнотой и одышкой. Как выяснилось, она пыталась снять тугое кольцо, смочив палец слюной. В какой-то момент украшение соскользнуло, и пациентка случайно его проглотила.
Специалисты оперативно извлекли инородное тело и предотвратили возможные осложнения.
Врачи отметили, что ситуация могла быть крайне опасной: если бы кольцо попало в трахею, это могло привести к острой дыхательной недостаточности.
Фото: Минздрав РБ.