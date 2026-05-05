В Уфе пройдет генеральная репетиция Парада Победы

От фронтовиков 45-го до участников спецоперации. В Уфе завершаются последние приготовления к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Центральным событием 9 Мая станет традиционный военный марш, который начнется в полдень на проспекте Октября.
В едином строю по главной магистрали города пройдут военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники силовых ведомств, ветераны и участники специальной военной операции, уже проявившие себя в защите Отечества. За ними колонну продолжат кадеты, юнармейцы и школьники, которые пронесут увеличенные копии Знамени Победы и государственных флагов.
Генеральная репетиция с задействованием всей техники, включая авиацию, запланирована на 7 мая. По итогам марша лучшие расчеты получат переходящий Кубок Главы республики и дипломы.