В Уфе пройдет генеральная репетиция Парада Победы

От фронтовиков 45-го до участников спецоперации. В Уфе завершаются последние приготовления к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Центральным событием 9 Мая станет традиционный военный марш, который начнется в полдень на проспекте Октября.

В едином строю по главной магистрали города пройдут военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники силовых ведомств, ветераны и участники специальной военной операции, уже проявившие себя в защите Отечества. За ними колонну продолжат кадеты, юнармейцы и школьники, которые пронесут увеличенные копии Знамени Победы и государственных флагов.