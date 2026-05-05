Кадеты из Башкирии представили инновационный проект по работе с БПЛА

Кадеты Башкирского кадетского корпуса представили инновационный проект по работе с беспилотниками. На площадке всероссийского конкурса в Петербурге воспитанники ишимбайского учреждения рассказали о планах готовить школьников управлению БПЛА. Азы подготовки сами кадеты проходят с сентября 24-го, когда в корпусе открыли специализированный кабинет по обучению работе с дронами.

Прежде чем взять в руки настоящий беспилотник, кадеты учатся управлять виртуальным. На симуляторе можно отрабатывать десятки различных ситуаций от маневрирования до охоты за вражеской техникой. Уже после – практические занятия в полётной зоне класса. Кадеты отрабатывают взлёт, посадку, облёт препятствий. Все движения должны быть доведены до автоматизма, ведь в реальной ситуации цена ошибки может стоить слишком дорого.

Класс по работе с беспилотниками открыли в Башкирском кадетском корпусе два года назад в рамках федеральной программы. Обучают полному циклу работы с БПЛА вплоть до сборки и программирования.

За беспилотниками – будущее, причем не только в военной сфере. Как говорят сами кадеты, сегодня это мощный гражданский инструмент. В сельском хозяйстве дроны следят за состоянием полей и точечно вносят удобрения. В строительстве и геодезии создают точные 3D-модели местности для планирования дорог и туристических кластеров. Спасатели с помощью беспилотников находят потерявшихся людей. Поэтому в технопарке педуниверситета вовсю готовят будущих операторов, которые смогут проявить себя в любой отрасли.