В Уфе прошли соревнования «Урал-батыр» для юных шпажистов

Башкирские рапиристы на международной арене. Егор Баранников завоевал серебро на кубке мира в Стамбуле. Отличные результаты показали и Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Аделина Загидуллина. Они в очередной раз доказали: уфимская школа фехтования воспитывает мировых чемпионов. Следом в Уфе прошли всероссийские старты «Урал-батыр» для юных шпажистов до 15 лет.

Тур навылет. Счёт равный – на кону стоит возможность выступить на первенстве России. Сегодня каждая неудача – личная трагедия. Каждый балл в раунде – шаг к мечте, поэтому эмоции берут вверх. Особенно у Надежды Волковой. Ей всего 13 лет, но тренируется она с ребятами постарше. Для Надежды каждый выход на дорожку – возможность доказать себе, что способна стать чемпионкой.

Юные башкирские шпажистки демонстрируют настоящее мастерство. Одна из них Марьям Амирова. В жизни она не многословна, но на дорожке удары говорят сами за себя. Первые поединки для Марьям были непростыми. На этапе навылет она взяла себя в руки и с большим отрывом в счёте завершила поединок. В финале она стала бронзовым призёром.

Фехтование здесь объединили с культурным кодом республики: судьи выходили на дорожку в тюбетейках, а главный арбитр – в буреке. В перерывах звучали башкирские народные мелодии. Более 200 юных шпажистов смогли проникнуться культурой нашей республики.