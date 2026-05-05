В Башкирии задержали водителя с судимостью за нетрезвую езду

В Баймакском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 34-летнего местного жителя.

Во время проверки у мужчины заметили признаки опьянения. Водителя отстранили от управления и предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 1,175 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Материалы по факту повторного нарушения направлены в следственное подразделение для принятия процессуального решения.