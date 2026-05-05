Житель Башкирии открыл огонь из автомобиля

В Стерлитамаке пожаловались на стрельбу. Инцидент произошёл у дома на улице Щербакова.

2 апреля мимо жилого дома проехал внедорожник, из которого пассажир выставил ружьё и несколько раз выстрелил. С жалобами в полицию обратилась 40-летняя женщина – на балконе её квартиры пробило окно. К счастью, среди людей никто не пострадал.