Житель Башкирии открыл огонь из автомобиля

В Стерлитамаке пожаловались на стрельбу. Инцидент произошёл у дома на улице Щербакова.

Фото №1 - Житель Башкирии открыл огонь из автомобиля

2 апреля мимо жилого дома проехал внедорожник, из которого пассажир выставил ружьё и несколько раз выстрелил. С жалобами в полицию обратилась 40-летняя женщина – на балконе её квартиры пробило окно. К счастью, среди людей никто не пострадал.

Полиция нашла стреляющего. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что был пьян и решил пострелять из окна в воздух из хулиганских побуждений.

Фото: МВД по РБ. 

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ