Боец из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Уроженец Кармаскалинского района с позывным «Чуваш» служит оператором БПЛА в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий родом из села Николаевка. После 9 класса он окончил Уфимский художественно-промышленный колледж, получил специальность плотника и мастера по изготовлению мебели, а затем работал на производстве в Уфе.
В 2024 году молодого человека призвали на срочную службу в Оренбургскую область. Спустя три месяца он решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. В феврале 2025 года боец добровольно отправился в зону СВО, сообщает издание «Кармаскалинская новь».
Перед отправкой «Чуваш» прошел двухмесячную подготовку. Сейчас он служит в составе батальона инженерно-саперных войск. Под руководством опытных наставников боец освоил управление беспилотниками и стал оператором БПЛА.
Сейчас «Чуваш» не только выполняет боевые задачи, но и передает опыт сослуживцам, обучая их работе с дронами. За службу он отмечен грамотами, а также имеет удостоверение ветерана боевых действий.
Известно, что боец женат и вместе с супругой ждет ребенка.
Фото: издание «Кармаскалинская новь».