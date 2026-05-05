В Уфе фабрика спортодежды наращивает производство благодаря господдержке

Встречают по форме – провожают по игре. Уфимское производство более 10 лет одевает спортсменов Башкортостана и России. В комплектах башкирского пошива выходит на лед хоккейный клуб «Салават Юлаев», покоряет поле футбольный клуб «Уфа». Компания трижды получала грантовую поддержку от республики, приобрела новое оборудование и продолжает наращивать производственные мощности.

Строчка за строчкой, и выкройка обретает облик знакомой одежды. Гульшат работает в компании 10 лет. Шьет с самого детства. И если первые наряды кроились из маминых штор, то сейчас женщина создает форму для любимых команд. Но начинается всё с работы дизайнеров. Именно они создают уникальный внешний вид команды, совмещая эстетику, клубный брендинг и функциональность спортивной формы.

Особое внимание уделяют качеству. А для этого необходимо современное технологическое оснащение, и в этом компании помогла республика. Фабрика трижды выигрывала грант на возмещение части затрат и на полученные средства приобрела современное оборудование.

Башкортостан активно поддерживает промышленный сектор. Финансовая помощь распределяется через гранты, субсидии и социальные контракты. Ключевую роль играет Фонд развития промышленности республики, предоставляющий льготные займы и субсидии на покупку оборудования. Так, только в 2024 году господдержку получили 35 организаций текстильных и швейных производств на общую сумму свыше 62 млн рублей, а на технологическое оснащение – 48 организаций на сумму 100 млн рублей.

На сегодняшний день фабрика отшивает около 7000 изделий в месяц. Это спортивные костюмы, футболки, бомберы, жилеты и куртки. Шьют для футбольных, баскетбольных, волейбольных и хоккейных команд, для борцов, гребцов и гимнастов. Изделия приобретают и за пределами республики. В форме башкирского производства на лед выходят команды «Динамо Москва», ЦСКА и, конечно, наш родной «Салават Юлаев».