В УУНиТ пройдёт ярмарка целевых мест

Уфимский университет науки и технологий проведет ярмарку целевых мест. Мероприятие предоставит возможность прямого диалога между абитуриентами и работодателями. 23 мая на территории вуза соберутся представители всех предприятий, которые предлагают целевые места. Они объяснят будущим студентам преимущества такого типа обучения, расскажут подробнее о своей компании и ответят на все вопросы.

На следующий учебный год университет предоставит 513 целевых мест – определенное количество закреплено за каждым предприятием. В основном это промышленность и высокие технологии. Сейчас во всех филиалах вуза обучается 1082 студента-целевика, больше половины из них – по заказу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Самым крупным работодателем остается ОДК-УМПО.