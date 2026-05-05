В Башкирии формируется системный медиаархив о СВО

В Башкортостане начинают формирование системного медиаархива о специальной военной операции. Сегодня в Уфе подписаны договоры между государственными республиканскими СМИ и Национальным архивом региона. Документы касаются передачи произведений, посвящённых специальной военной операции.

Сотрудникам телерадиокомпании «Башкортостан», информационного агентства «Башинформ» и Издательского Дома «Республика Башкортостан» совместно с архивистами предстоит систематизировать сбор и хранение материалов о ходе СВО, подвигах и боевом пути участников. Инициатива реализуется по поручению главы республики. Работа предстоит масштабная. Редакциям необходимо проанализировать публикации за четыре с лишним года.

Конечно, это очень важно для того, чтобы формировать хорошее, качественное, патриотическое воспитание подрастающего поколения, чтобы всё это было доступно всегда. Архив, как сегодня коллеги сказали, это хранение вечное.

Марат Газизов, заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан

На самом деле эту работу уже начали до подписания сегодняшнего соглашения, потому что уже направили в Национальный архив Республики Башкортостан более двух тысяч материалов, которые у нас вышли с начала специальной военной операции. Это лишь небольшая часть того, что мы сняли, что мы произвели и что мы успели рассказать в эфире нашим телезрителям и радиослушателям.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
