В Башкирии формируется системный медиаархив о СВО

В Башкортостане начинают формирование системного медиаархива о специальной военной операции. Сегодня в Уфе подписаны договоры между государственными республиканскими СМИ и Национальным архивом региона. Документы касаются передачи произведений, посвящённых специальной военной операции.
Сотрудникам телерадиокомпании «Башкортостан», информационного агентства «Башинформ» и Издательского Дома «Республика Башкортостан» совместно с архивистами предстоит систематизировать сбор и хранение материалов о ходе СВО, подвигах и боевом пути участников. Инициатива реализуется по поручению главы республики. Работа предстоит масштабная. Редакциям необходимо проанализировать публикации за четыре с лишним года.