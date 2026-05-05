В Уфе прошёл молодёжный форум «За мир без нацизма»

В Уфе прошёл пятый Международный молодёжный форум «За мир без нацизма». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Победе в Великой Отечественной войне. Программа включала в себя пленарное заседание, доклады участников, выставки и экспозиции, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Также в рамках федерального проекта «Без срока давности» на форуме презентовали материалы рассекреченных уголовных дел из архивов УФСБ в отношении коллаборантов и предателей. По итогам работы участники приняли резолюцию, направленную на сохранение исторической памяти, противодействие распространению неонацистских идей в молодёжной среде и борьбу с искажением истории.