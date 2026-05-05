В Башкирии задержали курьера телефонных мошенников

В Башкортостане задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на четыре миллиона рублей. Жертвами аферистов стали трое пожилых людей. Сначала злоумышленники втирались в доверие, а затем присылали к потерпевшим курьера за наличными. Мошенники представлялись сотрудниками то ЖКХ, то Следственного комитета, выуживая личные данные жертв.