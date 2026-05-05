В Башкирии задержали курьера телефонных мошенников

В Башкортостане задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на четыре миллиона рублей. Жертвами аферистов стали трое пожилых людей. Сначала злоумышленники втирались в доверие, а затем присылали к потерпевшим курьера за наличными. Мошенники представлялись сотрудниками то ЖКХ, то Следственного комитета, выуживая личные данные жертв.
Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего мужчину, он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела.
В МВД по республике подчеркивают, что курьеры – полноценные соучастники тяжкого преступления. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.