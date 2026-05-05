Годовалому ребёнку из Уфы собрали необходимую сумму для трансплантации лёгких

Лёве Григорьеву из Уфы собрали необходимую сумму для трансплантации лёгких, а это 72 миллиона рублей. Мальчик вместе с родителями уже вылетел в Индию. Ранее мы рассказывали о годовалом малыше: у ребёнка редкое и тяжёлое заболевание – гистиоцитоз. На его фоне развилась тяжёлая дыхательная недостаточность.