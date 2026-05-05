В Уфе провели чемпионат и первенство по каратэ

В столице республики провели чемпионат и первенство Уфы по каратэ. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, героям боевых действий и специальной военной операции. Конкуренцию уфимским спортсменам составили гости из Кумертау и Оренбурга. За место на пьедестале боролись мальчики и девочки, а также юноши и девушки не старше 17 лет. Всего в соревнованиях участвовали 300 каратистов.

Спортсмены выступали в дисциплинах ката, кумитэ и фантом-кумитэ – ещё одной форме поединка без взаимодействия с соперником. Итоги соревнований подводили в личном и командном зачётах. Впереди у башкирских каратистов отборочные состязания на спартакиаду России. Уже на этой неделе спортсмены выезжают в Тольятти.

Мне спартакиада выпала в первый раз, она по возрасту. Форма у меня на данный момент отличная, и мы с моими тренерами готовимся на отбор, это сейчас главный старт.

Эмиль Альмехаметов, серебряный призёр первенства Европы по каратэ

Мы на этом турнире делаем для новичков и для младшего возраста дисциплины. Для опытных спортсменов и для спортсменов младшего возраста, которые только-только начинают свой путь в каратэ.

Радмир Насыров, тренер по каратэ спортклуба «Кобра»
Волна
Акции БСТ