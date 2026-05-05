В Уфе провели чемпионат и первенство по каратэ

В столице республики провели чемпионат и первенство Уфы по каратэ. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, героям боевых действий и специальной военной операции. Конкуренцию уфимским спортсменам составили гости из Кумертау и Оренбурга. За место на пьедестале боролись мальчики и девочки, а также юноши и девушки не старше 17 лет. Всего в соревнованиях участвовали 300 каратистов.