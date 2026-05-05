В Башкирии внедрят сервисы «Московской электронной школы»

Сегодня в Москве министр просвещения России Сергей Кравцов, Глава Башкортостана Радий Хабиров, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Олег Качанов подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в республике информационных технологий в сфере образования. «Московская электронная школа» – онлайн-сервис, который упрощает образовательный процесс для учителей, учеников и их родителей. Это качественно новая платформа с полноценным учебно-методическим контентом.
Онлайн-сервис позволяет школьникам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания. Родители могут отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребёнка в школе и получать справки, выдавать согласие на вакцинацию.
Мэр Москвы отметил, что к МЭШ уже подключились более 10 млн человек со всей России. А с 2027 года эту платформу будут внедрять и в колледжах. Радий Хабиров поблагодарил Сергея Собянина за предложение участвовать в проекте и отметил, что с переходом на МЭШ республика приобретает проверенную комплексную систему, интегрированную с действующими федеральными системами.