В Уфе простятся с председателем Госсобрания Башкирии Константином Толкачёвым

Прощание с председателем Госсобрания Башкортостана Константином Толкачёвым состоится в Уфе в среду, 6 мая. Как сообщили в пресс-службе Курултая, церемония прощания пройдёт в Доме Госсобрания с 9 до 11 часов. Траурный митинг начнётся в 11:00.

Политический деятель ушёл из жизни 4 мая после болезни в возрасте 73 лет. Константин Толкачёв бессменно возглавлял Парламент республики с апреля 1999 года. За это время он внёс значительный вклад в формирование основ и системное укрепление законодательной базы республики.

Под его руководством Государственное Собрание приняло более трёх тысяч законов, направленных на развитие всех сторон жизни республики, укрепление экономики и социальной сферы, развитие территорий, повышение качества жизни людей. Константин Борисович пользовался огромным авторитетом, искренним уважением и доверием со стороны жителей и руководства республики, руководителей законодательных органов регионов, депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.