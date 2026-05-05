В Уфе строится детский сад на 260 мест

В селе Нагаево возводится детский сад на 260 мест. Он строится в рамках национального проекта «Семья». По словам заказчиков, работы завершатся в следующем году. В активно застраиваемом населённом пункте детсад – необходимый инфраструктурный объект.
Пять лет назад семья Гариповых переехала в Нагаево из Зауралья. Следом потянулись друзья: молодым семьям здесь понравилось – свежий воздух, простор и свой дом. Но когда у Салавата и Регины родились двое детей, встал проблемный вопрос – мест в детских садах не хватало.
Переживания Гариповых знакомы многим в Нагаево. О строительстве детского сада они пока не слышали, что неудивительно, ведь пока у нового объекта только завершены подготовительные работы.
Детский сад рассчитан на 11 групп. В каждой из них будут раздевалка, уборная, буфетная зона, спальня. Сохранится принцип групповой изоляции. Также оборудуют отдельную котельную и благоустроят территорию.
Строительство детсада в Нагаево ведётся в рамках программы «Семья». В этом году садик на 160 мест открылся в селе Аскарово Абзелиловского района, он совмещён со школой. Также планируется в рамках федеральной программы капремонта обновить в регионе шесть дошкольных учреждений.