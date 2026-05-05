«Попкорновая болезнь»: жителям Башкирии рассказали о вреде вейпов

В мире более 15 млн курильщиков вейпов – подростки. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Сладкий химический дым на деле – яд. Вейпы провоцируют так называемую «попкорновую болезнь». За безобидным названием – серьёзные необратимые последствия в органах дыхания. А само потребление вызывает стойкую зависимость. Мы пообщались со специалистами и выяснили, к чему приводит потребление сладкого дыма.

Пускающих дым молодых людей на улице можно встретить повсюду, но вместо запаха табака – сладкий пар. Вейпы плотно вошли в их жизнь, и отказаться от этой привычки не могут, хотя уже есть симптомы для этого.

Стресс, привычка, альтернатива сигаретам – причины не бросать вейперы находят разные. Вот только зависимость здесь самая стойкая, говорят специалисты. Многие вейпы содержат тот же самый никотин, а разогреваясь, составные части жидкости выделяют целый список токсичных веществ, например, аммиак. Несмотря на запреты, у подростков получается покупать электронки.

Так что один вейп на всех становится ещё и рассадником болезней. Эксперты говорят, что чаще всего эта привычка появляется у тех подростков, где курит хотя бы один из родителей. Это уже вопрос психологии.

Простое дыхательное упражнение способно снизить уровень стресса и, что называется, собрать мысли в кучу. Так что хвататься за вейп ради успокоения – самообман. К тому же из-за курения человек, грубо говоря, тупеет.

Отсюда раздражительность, а ещё снижение зрения, говорят врачи. Но самый главный удар приходится на органы дыхания. В отделениях пульмонологии пока что нет молодых пациентов с последствиями после употребления вейпов. Пенсионеры в палатах лечат уже возрастные болезни, в том числе и при помощи кислородных концентраторов и небулайзеров. Но на их месте вскоре могут оказаться и поклонники сладкого дыма.