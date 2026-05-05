В Уфе прошли сразу два турнира по дзюдо

В Уфе прошли сразу два турнира по дзюдо: чемпионат республики среди мужчин и женщин, отдельно сильнейших в регионе выявляли ветераны этого вида спорта. Оба соревнования были отборочными. В одних спортсмены боролись за возможность выступить на чемпионате Приволжского федерального округа, в других – на всероссийских состязаниях.

Чемпионат республики собрал сильнейших дзюдоистов старше 18 лет. На татами выходили мастера спорта России, кандидаты в мастера и обладатели первого взрослого разряда.

Соревнования проходили одновременно на четырёх площадках. На трёх из них спортсмены боролись за попадание в призовую тройку, чтобы отобраться на чемпионат Приволжского федерального округа. Алия Мухаметьянова выступает в соревнованиях по дзюдо и самбо. В прошлом году она стала второй на межрегиональном турнире. Сейчас снова заработала путёвку, одолев в своей весовой категории до 52 килограммов всех соперниц.

Очень много спортсменов, как молодых, так и более опытных. Было с кем побороться. Самая сложная встреча была последняя. Алия Мухаметьянова, победительница чемпионата Республики Башкортостан по дзюдо

На соседнем татами лучших выявляли дзюдоисты старше 30 лет. Они боролись в рамках открытого чемпионата республики среди ветеранов. Сильнейшие попадут в состав команды на чемпионат страны.

Ребята меня заманили, и молодцы, что это сделали. Это постоянное движение и тренировки. Сейчас я тренируюсь по два раза в день. В этом году выиграл Кубок мира. Виктор Лобов, участник чемпионата Республики Башкортостан по дзюдо среди ветеранов

В таком замечательном спортсооружении проводим соревнования. Нигде нет таких турниров, чтобы турнирный отбор на ПФО проводился с ветеранским чемпионатом, как у нас. В будущем постараемся эту традицию продолжить и привлекать спортсменов из других регионов. Ильгиз Шагиев, капитан сборной ветеранов Республики Башкортостан по дзюдо и самбо

Идея объединить на одной площадке турнир среди мужчин и женщин и ветеранов обсуждалась давно, но была реализована только сейчас. В Федерации дзюдо уверены: преемственность поколений поможет дальнейшему развитию этого вида спорта в Башкортостане.

Начал прививать своим детям. Сын у меня занимается первый год во Дворце борьбы. Сам решил выступить на чемпионате республики и занял первое место в своей весовой категории. Сергей Леонтьев, участник чемпионата Республики Башкортостан по дзюдо среди ветеранов