В Уфе прошли сразу два турнира по дзюдо: чемпионат республики среди мужчин и женщин, отдельно сильнейших в регионе выявляли ветераны этого вида спорта. Оба соревнования были отборочными. В одних спортсмены боролись за возможность выступить на чемпионате Приволжского федерального округа, в других – на всероссийских состязаниях.
Чемпионат республики собрал сильнейших дзюдоистов старше 18 лет. На татами выходили мастера спорта России, кандидаты в мастера и обладатели первого взрослого разряда.
Соревнования проходили одновременно на четырёх площадках. На трёх из них спортсмены боролись за попадание в призовую тройку, чтобы отобраться на чемпионат Приволжского федерального округа. Алия Мухаметьянова выступает в соревнованиях по дзюдо и самбо. В прошлом году она стала второй на межрегиональном турнире. Сейчас снова заработала путёвку, одолев в своей весовой категории до 52 килограммов всех соперниц.
На соседнем татами лучших выявляли дзюдоисты старше 30 лет. Они боролись в рамках открытого чемпионата республики среди ветеранов. Сильнейшие попадут в состав команды на чемпионат страны.
Идея объединить на одной площадке турнир среди мужчин и женщин и ветеранов обсуждалась давно, но была реализована только сейчас. В Федерации дзюдо уверены: преемственность поколений поможет дальнейшему развитию этого вида спорта в Башкортостане.
Впереди сразу два крупных турнира. В конце мая в Кемерово состоится чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов. Тогда же Уфа примет чемпионат округа по дзюдо среди взрослых спортсменов.