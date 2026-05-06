В Уфе прошёл второй этап «Диктанта здоровья»

В Уфе провели второй тематический этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». Вопросы были в тестовом формате на тему здорового образа жизни и правильного питания.

Более 300 участников в режиме офлайн одновременно отвечали на вопросы чемпиона России по сноуборду Всеволода Мартынова и руководителя управления Роспотребнадзора по республике Анны Казак.

Это уже второй этап «Диктанта здоровья». На первом этапе участники отвечали на вопросы о личной гигиене, правилах ухода за полостью рта и чистоте рук. Далее планируется провести третий этап. Он будет посвящен рациональному использованию гаджетов. Проверить себя может каждый, пройдя тест онлайн до 22 мая на сайте мероприятия.