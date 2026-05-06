В Башкирии обнаружили «эльфовы чаши»

На территории заказника «Бижбулякский» были обнаружены необычные грибы – саркосцифы.
Ярко-красные грибочки уникальны тем, что выглядят как чашки. В народе они имеют ласковое название – «эльфовы чаши».
Саркосцифы считают одним из самых ранних предвестников весны в лесу. Они начинает расти, когда остальные грибы еще даже не появляются, нередко пробиваясь прямо сквозь остатки зимнего снега. Яркая окраска грибов выполняет важную практическую функцию: она помогает саркосцифе эффективнее поглощать солнечные лучи. Это позволяет грибу успешно развиваться в прохладную весеннюю погоду.