В Башкирии обнаружили «эльфовы чаши»

Саркосцифы считают одним из самых ранних предвестников весны в лесу. Они начинает расти, когда остальные грибы еще даже не появляются, нередко пробиваясь прямо сквозь остатки зимнего снега. Яркая окраска грибов выполняет важную практическую функцию: она помогает саркосцифе эффективнее поглощать солнечные лучи. Это позволяет грибу успешно развиваться в прохладную весеннюю погоду.