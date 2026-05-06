Радий Хабиров: «Константин Борисович играл определяющую роль»

В Уфе прощаются с председателем Государственного Собрания Константином Толкачёвым. Политический деятель ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Церемония прощания проходит в Доме Госсобрания. С раннего утра сюда приходили коллеги, соратники, простые жители республики.
Константин Борисович возглавлял парламент Башкортостана 27 лет, с апреля 1999 года. Бессменно. За это время под его руководством принято более трёх тысяч законов. Они определили развитие экономики, социальной сферы, территорий и напрямую повлияли на качество жизни людей в республике. Пришедшие на церемонию в один голос отмечают, что Константин Толкачёв пользовался огромным авторитетом не только на региональном, но и на федеральном уровнях. С ним считались, его уважали. При этом в быту и в работе он всегда был простым человеком, уважительно относящимся ко всем подчинённым.
Слова соболезнования близким выразил и глава республики. Радий Хабиров на траурной церемонии отметил неоценимый вклад Константина Толкачёва в развитие республики. Как не раз отмечал руководитель Башкортостана, последние годы были сложными, и благодаря оперативно принятым законам республика поступательно решает возникающие проблемы.