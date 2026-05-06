Под Уфой в школе прошли противопожарные учения

Тренировка и знакомство с профессией. В школе села Михайловка Уфимского района прошли противопожарные учения. Эвакуация, демонстрация техники и знакомство с настоящей командой огнеборцев – всё это в рамках месячника пожарной безопасности.
Сигнал тревоги – и урок прерван. Дети выстраиваются в колонну по двое у двери. Каждый ребенок знает, с кем стоит в паре. Строем по коридору идут вместе с учителем – у каждого класса свой маршрут эвакуации с разных выходов. На главном входе убираются преграждающие планки турникета, чтобы ничего не препятствовало выходу. За короткое время все школьники выстроились на площадке перед зданием.
С момента подачи сигнала и до выхода 500 учеников из здания прошло ровно 3 минуты 10 секунд. Своеобразный личный рекорд. За год тренировок школа стала эвакуироваться на полторы минуты быстрее, отметил директор.
Но противопожарные учения на этом не закончились. В гости к михайловским школьникам приехали огнеборцы пожарной части №32. Они рассказали о своей службе и наглядно показали, чем пользуются в своей работе. К примеру, школьники с удивлением узнали, что универсальный пожарный лом для вскрытия дверей называется «Хулиган». А у каждого бойца есть свой комплект газодымозащиты, чтобы работать в любых условиях. Но самый большой восторг у детей вызвала работа пожарного ствола.
Эвакуация и демонстрации работы огнеборцев стала частью проводимого месячника пожарной безопасности. К слову, в Михайловской школе есть целый план будущих мероприятий.
С 30 апреля в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также разводить костры. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы – до 800 тысяч рублей, в отдельных случаях возможна уголовная ответственность. Режим продлится до 12 июня, но может быть продлен, чтобы не допустить трагедий.