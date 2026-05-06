В Уфе прошла эстафета по лёгкой атлетике

В Октябрьском районе Уфы прошла эстафета по лёгкой атлетике. Старты были посвящены 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот забег проводится ежегодно и является традиционным.

Участие принимали более 200 спортсменов, представляющих сборные команды школ, колледжей и рабочих организаций. Легкоатлетам предстояло преодолеть два круга по 300 метров и передать эстафету следующему сокоманднику. Было 12 этапов, шесть мужских и шесть женских.