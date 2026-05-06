Пистолет оказался зажигалкой: в Башкирии осудили мужчину

В Абзелиловском районе вынесли приговор местному жителю, который угрожал сотруднику полиции предметом, похожим на оружие.

Как сообщили в прокуратуре, в январе в дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который якобы избил супругу и угрожал ей убийством. Прибывшие полицейские встретили его у подъезда.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал пистолет-зажигалку, похожий на боевое оружие, и стал угрожать одному из сотрудников.