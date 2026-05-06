Пьяный школьник за рулем «ВАЗа» попался инспекторам в Уфе

В Уфе сотрудники ГАИ задержали школьника, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Инцидент произошел сегодня, 6 мая, около шести часов утра на Нагаевском шоссе.

Инспекторы остановили отечественный «ВАЗ». Во время проверки выяснилось, что за рулем находился девятиклассник без водительского удостоверения.

У подростка заметили признаки опьянения. На место вызвали его законных представителей. Освидетельствование показало 0,424 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Юношу привлекли к административной ответственности, автомобиль отправили на спецстоянку. Материалы в отношении законных представителей направлены в КДН и ЗП.