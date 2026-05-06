В Уфе простились с председателем Госсобрания Константином Толкачёвым

Ушла целая эпоха. В Уфе проводили в последний путь председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева. Политический деятель ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Церемония прощания прошла в холле Дома Госсобрания, где почти три десятка лет Толкачев возглавлял проводимые парламентские заседания.

Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почётные гости из других регионов. Слова поддержки семье выразил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что Константин Толкачев сыграл определяющую роль в формировании системы законодательства республики. Это стало возможным благодаря его глубочайшим знаниям в юриспруденции, политической мудрости и высочайшему интеллекту.

Константин Борисович играл здесь определяющую роль. Формирование системы законодательства нашей республики, очень эффективного, адаптивного к современным вызовам, стало возможно благодаря его глубочайшим знаниям юриспруденции, политической мудрости и высочайшего интеллекта. Но самым главным, мне кажется, было не это. Чтобы столько лет возглавлять Госсобрание, нужна большая мудрость, и возглавлять в очень непростые годы становления и развития Башкортостана, когда нужно было принимать мудрые решения, находить компромиссы между разными политическим силами, разными политическими предпочтениями наших жителей и управлять Госсобранием и политическим процессами очень мудро и бесконфликтно. Не знаю, кто смог бы это сделать, но Константин Борисович сделал это блестяще.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Константин Толкачев до последнего был предан своей работе, несмотря на тяжелый недуг, которым он болел вот уже несколько лет. При этом многие коллеги даже не знали об этом. Как рассказала вдова, врачи до последнего боролись за жизнь ее супруга. Отправили на операцию в Москву, но вырвать Константина Борисовича из лап смерти не удалось.

Из здания Госсобрания тело Константина Толкачева выносили под звучание духового оркестра и сопровождение почетного эскорта. Гроб погрузили на лафет и провезли от здания Госсобрания до Советской площади, после чего отвезли на Южное кладбище, где в честь председателя Госсобрания, генерал-майора прозвучал троекратный залп.

