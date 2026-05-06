В Уфе простились с председателем Госсобрания Константином Толкачёвым

Ушла целая эпоха. В Уфе проводили в последний путь председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева. Политический деятель ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Церемония прощания прошла в холле Дома Госсобрания, где почти три десятка лет Толкачев возглавлял проводимые парламентские заседания.
Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почётные гости из других регионов. Слова поддержки семье выразил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что Константин Толкачев сыграл определяющую роль в формировании системы законодательства республики. Это стало возможным благодаря его глубочайшим знаниям в юриспруденции, политической мудрости и высочайшему интеллекту.
Константин Толкачев до последнего был предан своей работе, несмотря на тяжелый недуг, которым он болел вот уже несколько лет. При этом многие коллеги даже не знали об этом. Как рассказала вдова, врачи до последнего боролись за жизнь ее супруга. Отправили на операцию в Москву, но вырвать Константина Борисовича из лап смерти не удалось.
Из здания Госсобрания тело Константина Толкачева выносили под звучание духового оркестра и сопровождение почетного эскорта. Гроб погрузили на лафет и провезли от здания Госсобрания до Советской площади, после чего отвезли на Южное кладбище, где в честь председателя Госсобрания, генерал-майора прозвучал троекратный залп.