Жительница Башкирии ударила сожителя ножом во время драки

В Мелеузовском районе 53-летнюю местную жительницу обвинили в нападении на сожителя. Об этом рассказали в МВД.

В больницу доставили 54-летнего мужчину с ножевым ранением в живот. Полицейские быстро установили, что горожанин стал жертвой домашнего конфликта. Сожители проводили вечер за распитием спиртных напитков, когда между ними вспыхнула бытовая ссора. Завязалась драка, во время которой женщина защитила себя ножом. Скорую помощь горожанка вызвала сама.